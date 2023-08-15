СКР: взрыв на месторождении нефти в ХМАО произошел из-за нарушения безопасности

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека) после взрыва на месторождении нефти. Напомним, во время ЧП на Талинском нефтяном месторождении пострадали семь человек, два человека, по предварительным данным, погибли.

По предварительным данным следствия окружного СКР, на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги «Нягань-Талинка», из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой, произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось.

В СКР сообщили, что скончался 52-летний работник скончался на месте, несколько человек были доставлены в больницы с ожогами тела различной степени тяжести. На объекте уничтожено три единицы техники: гибкий насосный компрессорный трубы, желобная емкость и насосная установка.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте