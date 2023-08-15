Несколько улиц Липецка до вечера останутся без воды и света

Из-за ремонтных работ «РВК-Липецк» и на городском электросетевом комплексе часть улиц в облцентре останется без воды и света 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Липецка.

С 10:00 до 20:00 будет ограничена подача воды в частные дома на улицах Трудовой и Большие ключи, а также в многоквартирные дома №50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10 на улице Юношеской.

Также с 9:00 до 17:00 будет приостановлено электроснабжение улиц им. Академика Вавилова, Тельмана, Шевченко, им. Воровского, Писарева, 1 Мая, 300-летия флота России, Адмирала Апраксина, Гагарина, Грибной (домов №18, 44), Кирова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Сокольской (дом №6А), Учительской, а также дачных поселков «Пусковые двигатели» и «Цементник». Кроме того, с 10:00 до 17:00 не будет света по адресу: 15-й микрорайон,34.

Алина Морозова

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