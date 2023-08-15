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Ввоз автомобилей в Краснодарский край за год вырос в 23 раза

В Краснодарском крае число автомобилей, ввозимых из-за границы, в первом полугодии текущего года выросло в 23 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни Южного таможенного управления.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«При этом большим спросом пользуются автомобили марок Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Hyundai и KIA»,— говорится в сообщении.

В общей сложности за полгода на Кубани утилизационный сбор, взимаемый с автовладельцев при ввозе транспорта в РФ, был уплачен в отношении 2,6 тыс. автомобилей.

Анастасия Донскова

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