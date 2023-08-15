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Мэрия Уфы заключила контракт на благоустройство аллеи почти за 105 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам третьего конкурса заключило контракт на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол с уфимским ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт практически по начальной цене — за 104,8 млн руб.

Работы необходимо выполнить до конца ноября текущего года. Подрядчик должен заменить бортовые камни, положить бетонные плитки, замульчировать площадки гравием и резиновым покрытием, устроить посевные газоны, облицевать башню известняковыми и гранитными плитами. Кроме того, необходимо выполнить миниатюрные копии московского собора Василия Блаженного, Кижи (Карелия), храма Вознесения (Коломенское), Зимнего дворца и Исаакиевского собора (Санкт-Петербург), Ласточкиного гнезда (Крым), Каповой пещеры, колокольни Новодевичьего монастыря, мавзолея Тура-Хана. Также подрядчик обязан посадить деревья и кустарники.

Это уже третья попытка заключить контракт. Первые два конкурса были отменены республиканским УФАС из-за того, что заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ: озеленение территории, строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы, установку системы видеонаблюдения, малых архитектурных форм, проведение наружного освещения, электроснабжения. Победителем предыдущих конкурсов был также признан «Уралагротехсервис».

В этот раз управление капитального строительства администрации Уфы выделило работы по электроосвещению и видеонаблюдению аллеи перед кукольным театром в отдельный конкурс. Итоги были подведены 14 августа. Победителем стал единственный допущенный участник, предложивший исполнить контракт за 18 млн руб.

ООО «Уралагротехсервис» зарегистрировано в Уфе в 2011 году. Организация занимается отделочными работами. Владелец — Расим Зарипов. В 2022 году выручка компании составила 629,7 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Уставный капитал — 158,4 тыс. руб.

Майя Иванова

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