ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников Уралвагонзавода

ПСБ и концерн «Уралвагонзавод» (Госкорпорация «Ростех») подписали соглашение о сотрудничестве, включающее финансирование строительства жилья для сотрудников Уралвагонзавода. Как рассказали в пресс-службе ПСБ, соглашение было подписано на форуме «Армия-2023».

Согласно сообщению банка, для сотрудников предприятий концерна в Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле (Свердловская область) построят ЖК в общей сложности более чем на 1 тыс. квартир.

«Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста»,— прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

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