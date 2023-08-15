Экс-силовика Богинского назначили представителем президента в областной коллегии судей

Бывшего главу СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского назначили представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Экс-силовик был назначен указом президента Владимира Путина № 607 от 14 августа 2023 года.

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Этим же указом судьей Железнодорожного райсуда Екатеринбурга назначили Елену Мельникову. Ранее она являлась мировым судьей судебного участка №2 Верхотурского судебного района.

Напомним, Михаил Богинский руководил региональным следственным управления с 2018 по 2023 год. В апреле этого года он был назначен главным федеральным инспектором по региону.

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