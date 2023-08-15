54% работников Ижевска разделяют ценности компании

В столице Удмуртии 54% местных жителей принимают деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя. Как сообщает пресс-служба SuperJob, еще 18% респондентов ценности работодателя понимают, однако разделять эти принципы не согласны. В качестве аргументов опрошенные заявляют, что все ценности «написаны для галочки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Каждый девятый рассказал, что корпоративные принципы не понимает, а 13% не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели. При этом женщины более осведомлены о бизнес-принципах компании, в которой работают, и чаще следуют им — 57% и 52% соответственно.