Свердловские силовики рассказали о найденных мумифицированных телах в квартире

Мумифицированные тела отца и сына, найденные в квартире на ул. Ангарской в Екатеринбурге, отправили на экспертизу, рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ранее сообщалось, что мужчина и его сын скончались около пяти лет назад.

«Проведен осмотр места происшествия и тел умерших (согласно предварительным данным осмотра, признаков того, что смерть указанных граждан могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется)»,— прокомментировал Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, умершими оказались мужчина 1928 года рождения, и его сын 1964 года рождения.

«При осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри»,— заявил полковник Горелых.

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