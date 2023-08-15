В Рыбинске планируют построить новую поликлинику

Минздрав России одобрил заявку Ярославской области на строительство детской поликлиники в Рыбинске. Об этом сообщает правительство региона. Проект медицинского учреждения готов и прошел госэкспертизу. Строительство поликлиники оценивается в сумму около 2,4 млрд руб.
Эскиз поликлиники в Рыбинске
Фото: Правительство Ярославской области
Планируется, что здание будет иметь шесть этажей и рассчитано на 300 посещений в смену. Поликлиника будет обслуживать детей Зачеремушного, Заволжского и Центрального районов Рыбинска.
В правительстве уточняют, что пока что финансирование работ не запланировано в бюджете Российской Федерации. Новая детская поликлиника в области есть только в Ярославле на улице Попова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ее открытие неоднократно переносилось из-за санкций, она еще не начала работу.