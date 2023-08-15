Владимир Путин назначил новых судей в Тюмени

Президент РФ Владимир Путин назначил двух судей в судах города Тюмени, указ № 607 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» подписан 14 августа. Информация об этом опубликовала Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Согласно документу, на должность судьи Ленинского районного суда Тюмени была назначена Ирина Назарова. А на должность судьи Центрального районного суда города Тюмени назначена Анастасия Ильина.

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