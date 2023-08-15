Ребенок и женщина погибли в массовой аварии в Динском районе

Восьмилетний ребенок и 53-летняя женщина погибли в массовой аварии на 1304-м км автотрассы М-4 «Дон» в Динском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило дежурному 14 августа в 16:30. В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей. Предварительной причиной аварии стало превышение скорости участниками ДТП и несоблюдение безопасной дистанции.

По факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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