США не дали визы представителям нескольких ведомств РФ на мероприятие АТЭС

США злоупотребляют статусом принимающей стороны мероприятий форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиэтле, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, не были выданы въездные визы представителям нескольких российских министерств и ведомств.

«Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц Форума»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат также обвинил США в политизации дискуссий «путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов». Москва также фиксирует «множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи».

Господин Антонов рассказал, что посольство направило дипломатов в Сиэтл и «прикрывает наиболее опасные дискуссии, твердо отстаивая интересы РФ и компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств».

Российское посольство встревожено этой ситуацией из-за того, что в ноябре в Сан-Франциско состоится саммит АТЭС. Дипломаты потребовали от администрации США «ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума», они настаивают на своевременной выдаче виз, а не в последний момент, «как это часто бывает в американской практике, когда визы выдаются во время уже проходящего, а порою и завершившегося мероприятия».

Леонид Уварчев