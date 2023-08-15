Инвесторы воронежского завода дорожной пленки изменили мнение о работе ДЭР

В ООО «Завод световозвращающих материалов», планирующем выпуск пленок для дорожных знаков и оформления магистралей в воронежской особой экономзоне (ОЭЗ) «Центр», прокомментировали «Ъ-Черноземье» ход реализации проекта и особенности взаимодействия с сопровождающим его региональным департаментом экономического развития (ДЭР).

Гендиректор и один из трех совладельцев ООО Андрей Шаповалов заявил «Ъ-Черноземье», что инвесторы ведут «активную работу» с сотрудниками департамента. «Мы находимся в каждодневном диалоге с представителями ведомства и планируем получить все меры господдержки, требуемые для реализации проекта,— пояснил бизнесмен.— Выбор площадки из-за логистических преимуществ с самого начала остановился на воронежской ОЭЗ. Мы сообщили о своем интересе в агентство по привлечению инвестиций при департаменте и получили от них информацию по инвестиционным возможностям региона, рекомендации по привлечению финансирования в банках представленных в регионе, в том числе имеющих опыт работы с резидентами ОЭЗ. Пока остановились на двух из них и готовимся принять итоговое решение. В процессе согласования параметров проекта сотрудники департамента помогли разобраться, что для планируемого предприятия и его коммуникаций потребуется вдвое больше земли, чем мы хотели получить первоначально. В итоге мы рассчитываем, что вскоре компании будет выделен участок в ОЭЗ на 2 га».

Возможные банки-кредиторы бизнесмен не раскрывает. Объемы выпуска будущего предприятия, по его оценке, могут составить «менее половины» от российского рынка световозвращающих материалов, емкость которого в денежном выражении компания оценивает в 5 млрд руб. в год. «Это не самая большая ниша, но в ней есть постоянный уверенный спрос. Мы не ставим задачи заместить весь импорт, поскольку понимаем, что закрепившиеся в России азиатские компании не станут отдавать свои позиции. Но конкуренция поставок из-за границы с первым в стране производством точно освежит ситуацию на рынке»,— отметил господин Шаповалов.

Он добавил, что компания уже завершает проектирование предприятия и рассчитывает вскоре получить статус резидента ОЭЗ: «Проект несколько раз менялся в сторону расширения и за время проработки параметров существенно менялось необходимое оборудование, площадь и компоновка цехов внутри производственного корпуса, что объясняет некоторые сдвиги по срокам реализации проекта. Хотя, на наш взгляд, наш проект развивается довольно быстро, ведь со времени зарождения идеи до сегодняшнего дня прошло чуть меньше года».

Предыдущие комментарии о якобы недостаточной господдержке для проекта в регионе инвесторы назвали «некорректной позицией»

В проект планируют инвестировать порядка 1,7 млрд руб. собственных и заемных средств бенефициары перерегистрировавшегося в Воронеж из Орла ООО «Ависта», которое, по собственным данным, сейчас занимается поставками в Россию аналогичной продукции корейской компании Reflomax. После запуска завода в ОЭЗ компания может выполнять функции его дистрибутора. На предприятии планируют выпускать световозвращающие пленки для изготовления дорожных знаков и рекламных конструкций, ленты для контурной маркировки, светофильтры, сигнальные конусы и столбики, маски для знаков, материалы для дорожной разметки. Проектная мощность не раскрывается. Власти рассчитывают на создание 46 рабочих мест.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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