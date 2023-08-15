Теннис
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9730 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 6030. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5755. 5 (5). Унс Джабир (Тунис) — 4746. 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3510. 9 (9). Петра Квитова — 3445. 10 (10). Маркета Вондроушова — 3211. 11 (11). Барбора Крейчикова (все — Чехия) — 2840. 12 (18). Людмила Самсонова — 2745. 13 (14). Дарья Касаткина (обе — Россия) — 2735. 14 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2605. 15 (15). Мэдисон Кис (США) — 2580. 16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485. 17 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2423. 18 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 19 (12). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2220. 20 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2160. 21 (21). Екатерина Александрова — 2115… 27 (26). Анастасия Потапова — 1635... 37 (34). Анна Блинкова — 1283… 64 (65). Элина Аванесян — 901... 67 (70). Мирра Андреева — 879... 76 (78). Анна Калинская — 844… 80 (82). Камилла Рахимова — 817... 87 (87). Диана Шнайдер — 772... 100 (98). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 719.
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9395 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6530. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5090. 5 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4790. 6 (8). Янник Синнер (Италия) — 4725. 7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715. 7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4595. 9 (9). Тейлор Фриц — 3605. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3050. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855. 12 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2595. 13 (14). Томми Пол (США) — 2525. 14 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2510. 15 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2425. 16 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2315. 17 (16). Александр Зверев (Германия) — 2310. 18 (19). Лоренцо Музетти (Италия) — 1995. 19 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1690. 20 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 1685… 63 (51). Роман Сафиуллин — 847… 69 (71). Аслан Карацев — 818... 88 (93). Александр Шевченко — 670… 98 (87). Павел Котов (все — Россия) — 603.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.