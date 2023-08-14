Белгородцы в приграничных районах смогут выбрать формат обучения детей в школах

Выбор формата обучения школьников из приграничья Белгородской области остается за родителями, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира в соцсетях.

«Администрация школы не имеет права не разрешить вам обучать своего ребенка в дистанционном формате. Это право было всегда: не только в ковид, но и в обычное время, тем более сейчас»,— заявил глава региона в ответ на возмущения жительницы Белгорода о необходимости отправлять ребенка на очное обучение.

При этом в пережившем этим летом серьезные обстрелы и заход диверсантов Шебенском городском округе «предварительно» пять школ могут начать обучение в очном режиме с 1 сентября. В самом Шебекине пока планируется дистант. «Но давайте еще подождем, еще время есть, в зависимости от оперативной обстановки будут приняты решения»,— сказал глава горокруга Владимир Жданов во время своего прямого эфира.

Что происходило в макрорегионе в результате СВО 14 августа, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий