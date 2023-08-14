В Крыму опровергли слухи о проблемах с бензином

В Крыму нет проблем с бензином и дизельным топливом, информирует близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В конце прошлой недели из-за попыток Киева атаковать Крымский мост наблюдалась задержка с поступлением топлива на полуостров, которую вызвало закрытие железнодорожной части моста. К концу дня 12 августа задержка была устранена»,— говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гацанюк сообщал в своем Telegram-канале, что взял на контроль ситуацию с топливом. Он попросил жителей полуострова сообщать о случаях завышения цен на заправках и отсутствии топлива на АЗС.

Наталья Решетняк

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