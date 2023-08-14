«Яндекс Погода»: 15 августа в Черноземье не ждут дождей, до +30°

Во вторник на половине территории Черноземья ожидается преимущественно облачная, а на другой части - ясная погода, среднесуточная температура составит от +28° до +30°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где прогнозируется ясная погода, а отметка термометра достигнет +30°. Облачность с прояснениями и температура +30° также ждет жителей Воронежской области. В остальных регионах Черноземья 15 августа температура воздуха прогреется до +28°. В Курске и Тамбове будет ясно, а в Орле и Липецке ожидается облачная погода.

Владимир Зоркий