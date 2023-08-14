Главные новости за 14 августа. Липецк, Воронеж, Белгород, Орел

При взрыве беспилотника после атаки жилого дома в Белгороде пострадала 10-летняя девочка.

Липецкий производитель колбас и сосисок продает ресторанно-гостиничный комплекс Чернышевой, расположенный в Грязинском районе, за 100 млн руб.

Центральный райсуд Воронежа объявил в розыск и заочно заключил под стражу ресторатора Максима Скоркина, чье уголовное дело о создании преступного сообщества рассматривается с начала 2021 года.

Первичное обследование специалистами многоэтажного дома на улице Есенина в Белгороде, в который вчера попал украинский беспилотник, подтвердило отсутствие повреждений несущей конструкции.

Признаны не состоявшимися повторные торги по продаже земельных участков и нежилых зданий АО «Липецкая ипотечная корпорация» за 1,74 млрд руб.

В Черноземье объем рублевых вкладов юрлиц за первые шесть месяцев 2023 года увеличился и составил 341,5 млрд руб. Это на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

В центре Воронежа продают часть здания на улице Плехановской, известного с советских времен как пункт продажи железнодорожных и авиабилетов.

В Липецкой области задержанный по подозрению в незаконном отстреле животных на особо охраняемой территории стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.

На портале госуслуг стартовал опрос жителей Орловской области о значимости проекта по рекультивации бывшего полигона ТБО в облцентре и строительству комплекса по сбору и утилизации свалочного газа.

На елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» завершается строительство логистического центра АО «Август».