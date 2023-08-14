Наместнику Киево-Печерской лавры Павлу провели операцию на сердце

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу провели стентирование сосудов сердца, сообщил его адвокат Никита Чекман. По его словам, состояние митрополита ухудшилось в связи со стрессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Павел

Фото: lavra.ua Митрополит Павел

Фото: lavra.ua

«В последние дни состояние митрополита ухудшилось. Это связано с пережитыми стрессами, волнениями. Когда митрополит находился в СИЗО, ему не могли оказывать надлежащий уход за здоровьем. Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце»,— сказал господин Чекман украинскому изданию «Страна.ua».

Митрополита Павла обвиняют в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Предъявленные обвинения он не признал.

Сначала его отправили под домашний арест, но в июле изменили меру пресечения на СИЗО с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). 7 августа его освободили из-под стражи под залог.