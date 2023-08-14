«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня все внимание приковано к российскому рублю. Стабильности нет, так как санкционные ограничения очень серьезно сдерживают и ограничивают возможности нашего населения по различным трансакциям. Естественно, все взгляды в этом отношении направлены на криптовалютный рынок. Какая альтернатива есть на нем американскому доллару? И какие возможности доступны на крипторынке россиянам? В этом вопросе экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову поможет разобраться генеральный директор платформы Bitbanker Сергей Горшунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: USDT — это наиболее ликвидный стейблкойн с большой капитализацией. Как это эмитируется, и какие есть гарантии по поводу того, что он будет держаться в районе паритета к доллару США?

Сергей Горшунов: Гарантии — это просто коммерческие интересы одной американской компании, которая его эмитировала, по сути, своим авторитетом, своей репутацией обещает всем, что один токен на сети Ethereum привязан к $1. Но эта компания проходила многочисленные аудиты, их качество вызывает некоторые вопросы, но независимый аудит подтвердил наличие какого-то количества активов, соответствующее эмиссии, значит, и токенов USDT.

Прелесть криптовалюты состоит в том, что ее потребительские свойства гораздо лучше. Она находится только в электронном виде, она трансгранична, ее можно в любой стране предъявить, обменять на любую местную валюту. Стоимость трансакции варьируется от $1 до $10 в зависимости опять-таки от сети. И, по сути, наши инвесторы ничем не ограничены ни в купле, ни в продаже. Обычно инвесторы сначала меняют рубли на нашей платформе на USDT. Процесс занимает примерно две-три минуты, затраты составляют 0,35% комиссии. Поменять их можно, например, на дирхамы и использовать в Объединенных Арабских Эмиратах.

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