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Тур журналистов и тревел-блогеров через регионы Черноземья завершился в Крыму

В минувшие выходные в Крыму завершился маршрут проекта «Путешествуй по России», в котором приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов. По дороге на полуостров участники проекта посетили Воронежскую и Липецкую области.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Участники проекта менее чем за неделю проехали по России на нескольких автомобилях около 3 600 км по трем главным летним федеральным трассам страны «Нева», «Дон» и «Таврида». В пути они посетили десятки мест для семейного отдыха, необычные офисы Сбербанка. Также путешественники в дороге протестировали работу безналичных платежных сервисов SberPay.

В частности, в Воронежской области участники проекта посетили дворцовый комплекс Ольденбургских, парк детского и семейного отдыха «Нелжа», познакомились с известными в регионе ресторанами El Chico и «Тулинов дом». А в Липецкой области точкой остановки для федеральных журналистов и тревел-блогеров стал крупнейший туристический объект региона — природный парк «Кудыкина гора». Также путешественники, стартовав в Санкт-Петербурге, посетили Москву (в том числе штаб-квартиру Сбербанка на Кутузовском проспекте) и парк «Лога» в Ростовской области.

Проект «Путешествуй по России» был презентован представителями Воронежской области в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума. В мероприятия поучаствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его воронежский коллега Александр Гусев и генеральный директор курорта Mriya Resort& SPA Самвел Саруханян.

Председатель работающего в Воронежской области Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер отметила, что «в нашей стране много городов, которые с точки зрения туризма недооценены»: «Нам хотелось познакомить как можно больше жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Маршрут был выстроен так, чтобы путешественники получили яркие впечатления и эмоции по дороге к морю. Если в каждом из городов по пути встретить человека, который любит всей душой родные места, то он может очень многое рассказать. Именно поэтому мы и решили собрать тревел-блогеров и журналистов, которые владеют большой аудиторией и могут делиться информацией. Ну, и, конечно, мы благодарим не только наших коллег из других территорий, но и огромное количество партнеров, которые поддержали проект».

Партнерами проекта «Путешествуй по России» выступили курорт MriyaResort & SPA, первый автомобильный маркетплейс Fresh, MriyaTravel, сервис бронирования «Отелло», дворцовый комплекс Ольденбургских, парки «Лога» и «Кудыкина гора», ресторанные комплексы El Chico и «Тулинов дом», Ливадийский музей-дворец, сервисы 2GIS, «Звук», агентство «ФРОС Region PR» и проектный офис по туризму Центрального федерального округа.

ПАО Сбербанк

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