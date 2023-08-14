Белгородэнерго предупреждает о смертельной опасности несанкционированных работ вблизи объектов электроэнергетики!

В период активных строительных и сельскохозяйственных работ повышается риск несчастных случаев, связанных с наездами на опоры высоковольтных линий электропередачи. Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» призывает водителей крупногабаритной техники к осторожности и напоминает: несанкционированные работы в охранных зонах энергообъектов могут привести к нарушению электроснабжения потребителей и стоить вам жизни!



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Должностные лица и граждане, виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной.

В охранных зонах линии электропередачи запрещено проводить погрузо-разгрузочные работы, строительство и складирование материалов. Случайное приближение к проводу кузовом самосвала или другой крупногабаритной техники смертельно опасно для человека. Водитель при этом может получить серьезную травму или погибнуть на месте от действия электрического тока.

Если спецтехника задела провода, водителю, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Человек в безопасности, пока находится в автомобиле. Необходимо сразу связаться с энергетиками по телефону 8-800-220-0-220 или номеру 112 для обесточивания линии. По возможности принять меры к разрыву контакта – отведению подвижных частей механизма от проводов ЛЭП на расстояние не менее 1,5 метра.

Если началось возгорание и требуется срочно покинуть салон, ни в коем случае не касаться корпуса машины и земли одновременно! Необходимо выпрыгнуть из автомобиля, приземлившись на обе ноги, а затем шаркающим «гусиным» шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга, выйти из опасной зоны на расстояние 8-10 метров.

Напоминаем, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства …», охранные зоны – это расстояние от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров и 110 кВ – 20 метров.

В пределах таких зон запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, торговые точки, удить рыбу, разбивать туристические стоянки. Без согласования с сетевой организацией не допускается проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка деревьев, проезд под линиями электропередачи механизмов высотой более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает 3 метра.

Соблюдение этих правил поможет не только избежать несчастных случаев, но и не допустить технологических нарушений в сетях. Будьте внимательны и берегите себя!