В Апшеронске два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП

В Апшеронске два подростка 16 и 17 лет попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, 14 августа в 12:10 несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП водитель и пассажир мототехники получили различные травмы. Управлявший мотоциклом подросток находится в реанимации. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 13 августа в станице Старощербиновской водитель скутера Racer допустил столкновение с кроссовером Toyota RAV4, нарушив правила проезда перекрестка. В результате столкновения скутер отбросило на встречную полосу проезжей части, по которой двигался автомобиль Ford Focus. В аварии до приезда скорой помощи погиб 5-летний пассажир скутера.

Наталья Решетняк

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