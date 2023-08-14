Великобритания поднимала истребители Typhoon из-за российских бомбардировщиков

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сообщили, что утром сегодня, 14 августа, в воздух были подняты многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков. Утверждается, что российские самолеты пролетали в северной зоне воздушного патрулирования НАТО вблизи Шетландских островов.

«Истребители Typhoon были запущены с аэродрома Королевских ВВС в Лоссимуте. Российские самолеты Ту-142, используемые для разведки и борьбы с подводными лодками, находились под наблюдением Typhoon, когда они пролетали к северу от Великобритании»,— говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В сообщении правительства Великобритании отмечается, что российские самолеты, заходящие в район полетной информации страны, могут представлять опасность для других воздушных судов, поскольку не отвечают на вопросы авиадиспетчеров. Кроме того, во время передачи российскими самолетами уникального идентификационного кода сигнал часто прерывается, отметили в Минобороны Великобритании.

О приближении двух российских бомбардировщиков к воздушному пространству страны сегодня, 14 августа, также заявили Нидерланды. Минобороны России позднее сообщило, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. В ведомстве подчеркнули, что все полеты прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.