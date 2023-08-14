Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строители ДСК «собрали» более полутора сотен наград

13 августа страна отметила День строителя. Накануне профессионального праздника в органах власти, общественных объединениях и на предприятиях прошли церемонии вручения наград федерального и регионального уровня строителям, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще.

Фото: пресс-служба

Главный праздничный концерт для лучших строителей области прошел в Воронежском концертном зале на минувшей неделе. Поздравить представителей, пожалуй, самой созидательной профессии прибыли первые лица области и города.

Открывая торжественную часть, глава региона Александр Гусев поздравил представителей строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником:

– На стройплощадках и профильных предприятиях сегодня работают свыше 36 тысяч воронежцев, усилиями которых область растет и хорошеет. Безусловно, приятно, что наш строительный комплекс традиционно входит в число лидеров ЦФО. В течение десяти лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья. А показатель прошлого года стал рекордным – 1 миллион 922 тысячи квадратных метров. Есть все предпосылки к тому, что в текущем году вы возьмете новый – двухмиллионный – рубеж, – отметил Александр Гусев.

Фото: пресс-служба

Отдельно губернатор поблагодарил строителей старших поколений, ведь их труд был тяжелее физически, и они не имели современных материалов, техники и технологий. Те, к кому обращался глава региона, – ветераны строительной отрасли присутствовали в зале. Каждый год на областной концерт для строителей ДСК приглашает около десятка бывших сотрудников, работавших на комбинате 30, 40 и даже более 50-ти лет.

В рамках праздничного концерта были награждены победители XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2022 год и регионального конкурса «Строительный Олимп - 2023». Традиционно в нескольких номинациях этих конкурсов побеждает воронежский Домостроительный комбинат – региональный лидер по вводу жилья*.

Во Всероссийском конкурсе по итогам деятельности за минувший год ДСК присуждено звание «Золотой фонд строительной отрасли» III степени и знак «Лидер строительного комплекса России». А генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев награжден специальным сертификатом «Лучший руководитель организации строительного комплекса России».

Фото: пресс-служба

В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп - 2023» ДСК также отмечен в целом ряде номинаций:

  • «Наибольший вклад в экономику региона»,
  • «Лучший реализованный проект. Объект социального назначения: школа на 400 мест в с. Садовое Аннинского района Воронежской области»,
  • «Предприятие высокой культуры производства. Стройплощадка школы на 1 600 мест, г. Воронеж, ул. Домостроителей, 30а».

Кроме того, входящий в структуру комбината завод «СовТехДом» получил диплом в номинации «Эффективный бизнес».

Порядка 150 персональных наград получили сотрудники Домостроительного комбината. В том числе пять Почетных грамот и пять Благодарностей Министерства Строительства и ЖКХ, Почетную грамоту Министерства промышлености и торговли РФ и награду Российского союза строителей.

*По данным ЕРЗ ДСК занимает 1 место среди застройщиков Воронежской области по объему ввода жилья за 2022 год

ООО «СЗ «ДСК»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...