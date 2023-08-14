Строители ДСК «собрали» более полутора сотен наград

13 августа страна отметила День строителя. Накануне профессионального праздника в органах власти, общественных объединениях и на предприятиях прошли церемонии вручения наград федерального и регионального уровня строителям, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще.



Фото: пресс-служба

Главный праздничный концерт для лучших строителей области прошел в Воронежском концертном зале на минувшей неделе. Поздравить представителей, пожалуй, самой созидательной профессии прибыли первые лица области и города.

Открывая торжественную часть, глава региона Александр Гусев поздравил представителей строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником:

– На стройплощадках и профильных предприятиях сегодня работают свыше 36 тысяч воронежцев, усилиями которых область растет и хорошеет. Безусловно, приятно, что наш строительный комплекс традиционно входит в число лидеров ЦФО. В течение десяти лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья. А показатель прошлого года стал рекордным – 1 миллион 922 тысячи квадратных метров. Есть все предпосылки к тому, что в текущем году вы возьмете новый – двухмиллионный – рубеж, – отметил Александр Гусев.

Фото: пресс-служба

Отдельно губернатор поблагодарил строителей старших поколений, ведь их труд был тяжелее физически, и они не имели современных материалов, техники и технологий. Те, к кому обращался глава региона, – ветераны строительной отрасли присутствовали в зале. Каждый год на областной концерт для строителей ДСК приглашает около десятка бывших сотрудников, работавших на комбинате 30, 40 и даже более 50-ти лет.

В рамках праздничного концерта были награждены победители XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2022 год и регионального конкурса «Строительный Олимп - 2023». Традиционно в нескольких номинациях этих конкурсов побеждает воронежский Домостроительный комбинат – региональный лидер по вводу жилья*.

Во Всероссийском конкурсе по итогам деятельности за минувший год ДСК присуждено звание «Золотой фонд строительной отрасли» III степени и знак «Лидер строительного комплекса России». А генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев награжден специальным сертификатом «Лучший руководитель организации строительного комплекса России».

Фото: пресс-служба

В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп - 2023» ДСК также отмечен в целом ряде номинаций:

«Наибольший вклад в экономику региона»,

«Лучший реализованный проект. Объект социального назначения: школа на 400 мест в с. Садовое Аннинского района Воронежской области»,

«Предприятие высокой культуры производства. Стройплощадка школы на 1 600 мест, г. Воронеж, ул. Домостроителей, 30а».

Кроме того, входящий в структуру комбината завод «СовТехДом» получил диплом в номинации «Эффективный бизнес».

Порядка 150 персональных наград получили сотрудники Домостроительного комбината. В том числе пять Почетных грамот и пять Благодарностей Министерства Строительства и ЖКХ, Почетную грамоту Министерства промышлености и торговли РФ и награду Российского союза строителей.

*По данным ЕРЗ ДСК занимает 1 место среди застройщиков Воронежской области по объему ввода жилья за 2022 год

ООО «СЗ «ДСК»