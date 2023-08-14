Виноделам Кубани продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года

Повышенный налоговый вычет по акцизу для виноделов продлят до 2026 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По оценке губернатора Краснодарского края (ведущего винодельческого региона страны) Вениамина Кондратьева, мера поддержит участников отрасли, позволит им платить низкий акцизный налог, примерно 1 руб. с литра винодельческой продукции. «Сэкономленные налоговые средства аграрии смогут реинвестировать. Например, направить на закладку новых виноградников, приобрести современное оборудование»,— отметил глава региона.

В Краснодарском крае около 30 тыс. га виноградников. Местные винодельческие хозяйства производят 42% всего российского вина и 43% шампанского.

Наталья Решетняк

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