Новым главой PayPal станет бывший топ-менеджер разработчика ПО Intuit

Американский платежный сервис PayPal объявил, что его новым генеральным директором и президентом станет Алекс Крисс. До этого он возглавлял подразделение по работе c малым бизнесом компании Intuit — разработчика финансового ПО. Господин Крисс сменит нынешнего гендиректора PayPal Дэна Шульмана в конце сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PayPal Фото: PayPal

Смена гендиректора не стала неожиданностью — еще в феврале господин Шульман заявил о намерении покинуть пост до конца года. Тогда же начался поиск кандидата на эту должность. Дэн Шульман возглавлял PayPal с 2015 года, когда eBay выделила сервис в отдельную компанию.

Акции PayPal выросли в понедельник на 2%.

Яна Рождественская