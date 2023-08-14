«Экосити» просит орловчан оценить значимость рекультивации бывшего полигона ТБО

На портале госуслуг стартовал опрос жителей Орловской области о значимости проекта по рекультивации бывшего полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в облцентре и строительству комплекса по сбору и утилизации свалочного газа. Его планирует реализовать крупнейший в регионе завод по переработке мусора АО «Экосити», сообщила администрация Орла.

«Цель реализации проекта — ликвидация источника экологической, эпидемиологической и пожарной безопасности для Орла и Орловской области»,— говорится на странице опроса. Там же жителям региона старше 14 лет предлагают ответить «Да» или «Нет» на следующие пять вопросов:

считаете ли вы, что рассматриваемый объект оказывает негативное влияние на окружающую среду и благополучие населения?

на ваш взгляд, проведение рекультивации полигона ТБО с целью приведения земель на основе технической и биологической обработки в состояние, пригодное для дальнейшего использования, оздоровит природную среду Орловской области?

считаете ли вы, что рекультивация решит проблемы, связанные с возникновением пожаров на теле полигона ТБО и, соответственно, последствий от выделения вредных веществ в атмосферу?

организация специальных производственных, культурных, экологических и социальных мероприятий по дальнейшему использованию рекультивированных земель — достойная цель проведения долгосрочной операции по рекультивации полигона?

считаете ли вы, что вовлечение в хозяйственный оборот земельного участка площадью 24,4 га после рекультивации полигона — достойный вклад инвестора в улучшение экологической ситуации в регионе?

Голосование продлится до 11 сентября.

Объем вложений в проект, сроки его реализации и другие детали не раскрываются. В сентябре 2020 года орловский губернатор Андрей Клычков распорядился предоставить «Экосити» право на заключение договора аренды участка на улице Итальянской в Орле без проведения торгов. Это было связано с реализацией «масштабного инвестиционного проекта», о котором и идет речь.

По данным Rusprofile.ru, АО «Экосити» зарегистрировано в Орле в 2007 году. Уставный капитал — 7,5 млн руб. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Контролируется ЗАО «Регистраторское общество “Статус”». Генеральный директор с 2018 года — Юрий (Алексеевич) Парахин. Выручка компании в 2022 году выросла на 16% и составила 182 млн руб. (в 2021-м — 156 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 42% и составила 2,1 млн руб. (в 2021-м — 1,5 млн руб.).

Алина Морозова

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