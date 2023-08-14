В Ярославской области для инвесторов разработают новые налоговые льготы

Правительство Ярославской области планирует предоставить новые налоговые льготы для инвесторов в сельских территориях. Вопрос обсудили 14 августа на расширенном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание в правительстве Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Совещание в правительстве Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Как уточнили в областном правительстве, планируется расширить налоговые льготы для новых юридических лиц — участников инвестиционных проектов в Брейтовском, Большесельском, Даниловском, Любимском, Некоузском, Некрасовском, Пошехонском, Борисоглебском, Мышкинском, Первомайском, Угличском, Тутаевском, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах. Новые льготы не будут действовать в городах Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове, где созданы территории опережающего социально-экономического развития.

«Для стимулирования инвестиционной деятельности намерены освободить от уплаты налога на имущество предприятия обрабатывающей промышленности, организации общественного питания и гостиницы. Сейчас анализируем и определяемся, на какой срок — в течение трех или пяти налоговых периодов. Данная мера поддержки будет распространена на новые организации. Сегодня на данных территориях практически отсутствует строительство, поэтому будем повышать их привлекательность»,— сказал Михаил Евраев.

Как отмечалось на совещании, в настоящее время от уплаты налога на имущество организаций в Ярославской области освобожден ряд сельхозтоваропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации социальной сферы.

В Ярославской области инвесторы пользуются различными мерами поддержки, в том числе и правительства области. Все эти меры инвесторы могут найти на инвестиционном портале региона.

Антон Голицын