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Коммерсантъ FM
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ООН: талибы не изменились со времен первого прихода к власти в Афганистане

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено) не выполнило обещания отменить ограничения против девочек и женщин в Афганистане. Талибы также продолжают систематически нарушать права человека, сказано в заявлении спецдокладчиков ООН. По их мнению, представление, что «Талибан» изменился со времен прихода к власти в Афганистане в 2001 году, ошибочно.

«Два года назад талибы захватили власть в Афганистане. С тех пор политика, которую они навязали афганскому населению, привела к постоянной, систематической и шокирующей отмене множества прав человека, включая право на образование, труд и свободу выражения, собраний и ассоциаций»,— сказано в заявлении спецдокладчиков ООН.

По оценке ООН, несмотря на заявления талибов, что любые ограничения, особенно на доступ к образованию, временны, происходящее на местах демонстрирует «ускоренную, систематическую и всеобъемлющую систему сегрегации, маргинализации и преследований».

Спецдокладчики ООН также отметили, что обещания «Талибана» создать более инклюзивную форму правления не были выполнены. В том числе обещания об амнистии для бывших гражданских и военных чиновников нарушаются, а также игнорируются принципы отказа от пыток и жестокого обращения в местах содержания под стражей.

В ООН призвали «Талибан» отменить дискриминационные меры в отношении женщин, а также предоставить им доступ к образованию, разрешить работать и вести бизнес, участвовать в политической и общественной жизни Афганистана.

«Пошатнувшаяся экономика, подорванные средства к существованию, условия, похожие на засуху, и дополнительные климатические потрясения также поставили под угрозу социальные, экономические и культурные права афганцев и вызвали повышенную потребность в гуманитарной помощи»,— сказано в заявлении.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Поначалу они обещали не ограничивать права женщин. Однако за время их правления женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, путешествовать без сопровождения родственника мужского пола и обязали носить бурки. Также СМИ сообщали о случаях внесудебных казней и массовых исчезновений людей, которые были связаны с прежним правительством Афганистана.

Олеся Павленко

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