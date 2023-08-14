Суд в Воронеже заочно заключил под стражу обвиняемого в махинациях ресторатора

Центральный райсуд Воронежа объявил в розыск и заочно заключил под стражу предпринимателя Максима Скоркина, чье уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) рассматривается с начала 2021 года. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в суде, также заочно заключены под стражу еще несколько фигурантов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего подсудимыми по уголовному делу являются 27 человек. По версии следствия, обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они зарегистрировали не менее 57 организаций, которые имитировали предпринимательскую деятельность и возвращали обналиченные деньги заказчикам за вознаграждение. С января 2010 года по июнь 2017-го через их счета прошло 12 млрд руб., а доход участников группы превысил 300 млн руб. Часть прибыли в 6 млн руб. была легализована путем оплаты строительства гостинично-банного комплекса на земельном участке в Семилукском районе. Дело было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ.

Адвокат Максима Скоркина Александр Харенко сказал «Ъ-Черноземье», что решение о розыске и заочном заключении под стражу его доверителя обжаловано. «При оглашении этого решения Максим Скоркин находился в зале судебного заседания. Не понятно, по каким причинам судья объявила его в розыск, если он находится в суде. В мотивировочном решении судья пишет, что Максим Скоркин не явился ни на одно заседание, хотя ранее она вынесла постановление о том, чтобы он был устранен от участия в судебном заседании до прений»,— сказал адвокат. Судя по документам суда, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», удаление Максима Скоркина из судебного заседания суд мотивировал неоднократными замечаниями за нарушение порядка в связи с его общением с подсудимыми, дачей пояснений и перемещениями по залу без разрешения председательствующего.

Максим Скоркин известен как соучредитель воронежских заведений MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo. В январе 2014 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил его к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования (ст. 199 и ст. 159.1 УК РФ).

Как Алексей Гордеев поучаствовал в судьбе бара господина Скоркина в Воронеже, читайте в материале «Ъ-Черноземье» - «Губернатор изгнал Diablo»

Сергей Толмачев