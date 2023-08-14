Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК. Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко, «после ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает непосредственную поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей "сердце" самолета».

Холдинг Exor, контролирующий активы совладельцев «Ювентуса», Ferrari и Christian Louboutin, приобрел 15% Philips. Цена сделки превышает €2,5 млрд. В рамках соглашения Exor может увеличить размер своей доли в Philips до 20% и получить место в ее совете директоров.

Российская компания АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, снова начала публиковать финансовые результаты. Согласно отчетности, в первом полугодии чистая прибыль по МСФО снизилась на 34,5%, до 55,5 млрд руб. Год назад она составила 85 млрд руб. При этом АЛРОСА не будет снижать объемы операционной деятельности, несмотря на санкции Запада против алмазной отрасли.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...