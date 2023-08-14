Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК. Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко, «после ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает непосредственную поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей "сердце" самолета».

Холдинг Exor, контролирующий активы совладельцев «Ювентуса», Ferrari и Christian Louboutin, приобрел 15% Philips. Цена сделки превышает €2,5 млрд. В рамках соглашения Exor может увеличить размер своей доли в Philips до 20% и получить место в ее совете директоров.

Российская компания АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, снова начала публиковать финансовые результаты. Согласно отчетности, в первом полугодии чистая прибыль по МСФО снизилась на 34,5%, до 55,5 млрд руб. Год назад она составила 85 млрд руб. При этом АЛРОСА не будет снижать объемы операционной деятельности, несмотря на санкции Запада против алмазной отрасли.