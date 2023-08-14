Треть опрошенных жителей Москвы готова инвестировать в недвижимость Кубани

Около 37% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают более перспективным вкладываться в покупку квартиры в Краснодарском крае, а не в городах проживания. Об этом говорится в исследовании федерального девелопера «Неометрия» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»). Всего в опросе приняли участие более 500 респондентов.

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«Недвижимость в Краснодарском крае имеет высокий инвестиционный потенциал. В Сочи, например, с момента старта продаж до сдачи недвижимости в эксплуатацию стоимость жилья может вырасти более чем на 250%»,— объясняет результаты опроса коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Вторым фактором, по ее словам, является то, что аренда квартир в Краснодарском крае актуальна круглый год, во многом благодаря тренду релокации людей, работающих удаленно, на российский юг.

Кроме того, плюсом для московских и питерских инвесторов является стоимость недвижимости в Краснодарском крае, которая меняется в зависимости от локации. Таким образом, можно найти жилье практически на любой вкус и кошелек.

По данным девелопера, в Краснодаре средняя стоимость квадратного метра по состоянию на конец июля составила 150 тыс. руб., в Новороссийске — 135 тыс. руб., в Сочи — 570 тыс. руб.

Интерес инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга в основном сосредоточен на объектах курортной недвижимости, отмечено в исследовании «Неометрии». По итогам семи месяцев 2023 года, большая часть покупателей жилья в Сочи — по 17% — это жители Москвы и Краснодарского края, следом идут жители Санкт-Петербурга (9%). Новороссийск в качестве города для покупки жилья чаще выбирают жители Краснодарского края (53%), москвичи на втором месте с долей 7%, на третьем месте — жители Северной столицы (4%).

Среди покупателей жилья в Краснодаре преобладают жители города и Краснодарского края (50%), на втором месте — жители Республики Крым (6%), на третьем — жители Ставропольского края (3%). Доли москвичей и жителей Санкт-Петербурга в общем объеме покупателей жилья в Краснодаре составили по 4% соответственно.

Наталья Решетняк

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