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Коммерсантъ FM
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МиГ-29 сопроводил норвежский самолет вблизи границы России

Российские средства контроля обнаружили над акваторией Баренцева моря самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Он приближался к госгранице РФ, в связи с чем в воздух был поднят истребитель МиГ-29. Инцидент произошел 4 августа.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено»,— сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами, добавили в Минобороны. Истребитель прошел над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном другой страны. Ведомство не привело других подробностей.

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