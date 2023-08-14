Житель Краснодарского края оштрафован за оскорбление памяти погибшего бойца СВО

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края суд признал местного жителя виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил России, сообщила краевая объединенная пресс-служба судов. По данным суда, 3 июля 2023 года мужчина оставил на странице в одной из социальных сетей комментарий к сообщению о времени и месте захоронения погибшего на Украине участника специальной военной операции. В своем комментарии он позволил себе грубые высказывания, оскорбительные для памяти погибшего.

В ходе слушания дела судом житель Усть-Лабинска признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация деятельности вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов.

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Анна Перова, Краснодар