Замглавы МИД России обсудил с послом Армении Карабах

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин встретился с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и, в частности, вокруг Лачинского коридора, заблокированного Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений»,— говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Также стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня», в том числе политический диалог и укрепление экономических связей, добавили в ведомстве. МИД Армении пока никак не комментировал встречу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал готовность признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. МИД Азербайджана утверждает, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны». Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвиняют Азербайджан в геноциде. Армения на прошлой неделе запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.

Подробности — в публикации «Ъ» «Арцах против Карабаха».

Лаура Кеффер