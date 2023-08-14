«Адмиралтейские верфи» передали заказчику траулер «Механик Сизов»

На территории АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия флага на рыболовецком траулере «Механик Сизов». Уже завтра судно покинет Петербург и отправится к месту приписки в порт Владивостока к заказчику — ООО «Русская рыбопромышленная компания». О мероприятии 14 августа сообщает профильный портал «Морские вести России» со ссылкой на пресс-службу петербургского судозавода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Траулер «Механик Сизов» является третьим судном проекта СТ-192, которое «Адмиралтейские верфи» построили для РРПК. Он был заложен в июне 2020 года, спуск на воду состоялся в июле 2021 года. Ходовые испытания прошли летом этого года в районе острова Гогланд, на полигонах Финского залива.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый траулер серии — «Капитан Вдовиченко» — петербургский судостроительный завод передал РРПК в июле 2022 года. В конце мая 2023-го на воду было спущено второе судно серии — «Механик Маслак». Всего по контракту с «Русской рыбопромышленной компанией» планируется постройка еще девяти судов этого типа.

БМРТ предназначены для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Суда этого типа обладают повышенным ледовым классом, их длина — 108,2 м, ширина — 21 м, вместимость грузовых трюмов — 5,6 тыс. куб. м, максимальная скорость — 16 узлов. Экипаж может достигать 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса на борту.

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