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Прокуратура требует возврата мэрии еще одного участка в центре Ярославля

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на земельный участок на улице Зои Космодемьянской площадью 1290 кв.м. в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры. Определение размещено в Картотеке арбитражных дел.

Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Прокуратура Ярославской области обратилась в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи участка, заключенный 9 февраля 2016 года. Тогда земля была продана комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии ООО «Экспертстройрегион», а затем перепродана индивидуальному предпринимателю Игорю Фомичеву.

Прокуратура полагает, что земля была продана незаконно. До рассмотрения иска по существу прокуратура потребовала наложить запрет на любые сделки с участком, который и был удовлетворен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура в Ярославле оспаривает целый ряд земельных сделок, совершенных в разные годы. Как правило, речь идет о продаже земли по заниженной стоимости. Несколько исков удовлетворены полностью или частично.

Антон Голицын

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