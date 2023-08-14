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Коммерсантъ FM
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На судне на верфи в Стамбуле произошел взрыв, один человек погиб

В отсеке для отходов на корабле, прибывшем на верфь в Тузле (район провинции Стамбул), в результате сжатия газа произошел взрыв, сообщило Управление губернатора провинции. Один сотрудник верфи погиб, еще один получил ранения.

Согласно сообщению Управления губернатора провинции Стамбул, которое приводит Anadolu, взрыв в отсеке судовых отходов произошел около 10:30 по местному времени (совпадает с мск). Один сотрудник верфи погиб на месте, другой был ранен. Пострадавшего работника доставили в больницу, где оказали первую помощь.

На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Полиция Стамбула инициировала расследование обстоятельств взрыва.

Милена Костерева

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