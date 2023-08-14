Власти Гагаузии планируют открыть представительство в Москве

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия планирует открыть в Москве представительство. По ее словам, из-за действий властей Молдавии это займет больше времени, чем предполагалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

«Пока назвать точные сроки сложно, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займет чуть больше времени, чем планировалось. Тем не менее обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство»,— заявила госпожа Гуцул «РИА Новости».

Весной в Гагаузии прошли выборы главы автономии. На них победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% жителей высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

Анастасия Ларина