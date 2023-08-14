Шойгу: западная техника оказалась далеко не безупречной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «широко разрекламированная» западная техника «на деле оказалась далеко не безупречной». Убедиться в этом, по мнению министра, можно на экспозиции трофейной техники в рамках выставки «Армия-2023».

«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия»,— сказал господин Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Форум «Армия-2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. В июне Сергей Шойгу сообщал, что участие в нем подтвердили представители 41 страны.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что на «Армии-2023» предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа представят проекты, выполненные в инициативном порядке. «Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В середине июля президент России Владимир Путин сообщал, что западная техника станет предметом для изучения российских специалистов, они применят метод обратного инжиниринга — создадут копию объекта по существующему образцу. Глава государства указал, что, несмотря на эффективность производимого в России вооружения, «противник производит современную технику». «Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть там что-то, что можно применить у нас,— ну почему нет?» — сказал тогда Владимир Путин.