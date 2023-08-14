Суд в Петербурге признал экстремистской книгу «Осада» Джеймса Мэйсона

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал текст книги «Осада» Джеймса Мэйсона экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории России, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд рассмотрел административное дело по иску заместителя прокурора Ленобласти в защиту интересов неопределенного круга лиц. Поводом для изучения судом книги Мэйсона стало уголовное дело, возбужденное 20 октября 2021 года следственным отделом УФСБ России по Республике Бурятия в отношении 4 человек, которые организовали экстремистское сообщество. Из протоколов допроса следует, что члены сообщества придерживаются ультраправой идеологии, которая сформирована на основе деятельности неонацистской организации «Atomwaffen division» и книги «Осада» американского писателя Джеймса Мэйсона. По информации ФСБ, группа планировала совершать насильственные преступления в отношении бездомных, а также лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, и людей не славянских национальностей.

Эксперты, изучившие книгу, пришли к выводу, что автор противопоставляет «Систему» (т.е. государство) и революционное движение. По мнению Мэйсона, «Система» нацелена на вырождение, а единственный способ борьбы с ней — ее уничтожение путем террора. Суд признал книгу экстремистским материалом, а сайты, на которых были опубликованы ее копии, добавил в реестр сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

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