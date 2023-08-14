В форуме «Армия-2023» в Москве участвуют 89 петербургских компаний

В понедельник, 14 августа, в Москве начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2023». В его работе принимают участие 89 петербургских компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

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Среди перечисленных господином Поляковым предприятий — машиностроительный завод «Арсенал», «Алмаз-Антей», Обуховский завод, «Адмиралтейские верфи», «Концерн «Океанприбор», «Радар ммс», «Завод Волна», Политех и другие предприятия ОПК и научные организации. Они представляют на форуме современные и перспективные образцы вооружения, роботехнические комплексы, средства защиты и связи, а также продукцию гражданского назначения.

Ранее в ходе форума «Армия-2023» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что портфель оружейных заказов России сохраняется на уровне от 50 до 55 млрд долларов.

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