Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто отстаивает свои интересы

Президент Владимир Путин записал видеообращение к участникам Международного военно-технического форума «Армия-2023». Он подчеркнул, что Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы.

«Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений»,— подчеркнул президент (цитата по сайту Кремля).

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы»,— отметил Владимир Путин.

Президент сообщил, что в этом году в форуме «Армия-2023» участвовали 82 иностранных военно-промышленных организации, в прошлом — всего 32. По словам президента, на полигонах «Патриота» 1,5 тыс. российских предприятий представили свыше 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Ранее стало известно, что в первый день форума «Рособоронэкспорт» заключил контракт с иностранным покупателем на сумму более $500 млн.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».