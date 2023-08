«Торгов много — согласно масштабу личности»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие предметы будут выставлены на продажу домом Sotheby’s.

В сентябре Sotheby’s проводит серию аукционов, посвященных Фредди Меркьюри. Торгов, объединенных названием Freddie Mercury: A World of His Own, много — согласно масштабу личности. Есть среди них и тематические торги «На сцене» и «Дома», и «Влюбленный в Японию», и «Безумные мелочи». Последние в оригинале называются Crazy Little Things, и их так много, что торги поделены на две сессии.

Как описывают аукцион в самом Sotheby’s: «Всемирно известная суперзвезда рок-музыки Фредди Меркьюри вне сцены был глубоко образованным коллекционером. На шести аукционах Sotheby’s представлен калейдоскопический мир стиля и качества жизни Фредди Меркьюри, охватывающий предметы искусства, моды, музыкальные инструменты, бумаги, личные вещи и фотографии, мебель и драгоценности, накопленные за 50 лет».

Среди лотов часы и зажигалка Faberge, лампа Tiffany… Невероятной красоты зажигалку, например, Меркьюри купил на Sotheby’s в мае 1991-го, незадолго до своей смерти. И это не единственный пример того, как звезда не в пример многим нынешним героям собирает не кроссовки, но вообще имеет хороший вкус и высокий стиль.

Картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, японское декоративное искусство, вазы Lalique, винтажные бриллиантовые броши… Браслет-змея у Фредди был не от Bulgari. Это серебряное украшение можно было видеть в «Богемской рапсодии», а теперь оно выставлено на торги с эстимейтом $7-9 тыс.

Интересна и коллекция предметов от Cartier. Среди них такие, как подарок — золотая брошь в виде слов Queen Number 1. Эта брошь была подарена менеджером Queen Джоном Ридом каждому участнику группы, когда «Богемская рапсодия» вышла на первое место в Великобритании в 1975 году.

Необычные лоты можно еще долго перечислять, так что как минимум зайдите на сайт аукциона, чтобы посмотреть на них и прочесть интересные истории.