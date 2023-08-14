ЦБ обнаружил нелегальных ростовщиков в Ярославской области

В первом полугодии 2023 года у четырех компаний, зарегистрированных в Ярославской области, выявлены признаки нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России. Компании незаконно выдавали займы под залог имущества, информация о них внесена в предупредительный список Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Для легальных кредиторов закон ограничивает процентные ставки, объем переплат по займам, способы взыскания долга, и права заемщиков защищены. В то время как нелегальные организации действуют вне закона, и чаще всего — в ущерб интересам людей»,— сказал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Сейчас в предупредительном списке Банка России десять нелегальных организаций, имеющих офисы в Ярославской области. Из них восемь имеют признаки нелегальных кредиторов, а две — финансовой пирамиды. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в число последних попал потребительский кооператив «Социальный капитал», который в настоящий момент объявлен банкротом.

В Банке России советуют проверять компанию по списку перед тем, как брать займ в организации, которая не является банком.

Антон Голицын