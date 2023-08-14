«Неометрия» начала продажи номеров во второй очереди гостиничного комплекса «Нескучный сад»

Федеральный девелопер «Неометрия» начал продажи номеров во второй очереди премиального гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи. Проект расположен в Адлерском районе курорта и уже сегодня является одним из наиболее знаковых и востребованных на черноморском побережье России.

Гостиничный комплекс премиум-уровня находится недалеко от моря и поблизости от достопримечательностей и инфраструктуры главного российского курорта. Разработанная известным российским ландшафтным бюро Scape концепция делает акцент на функциональность, удобство для гостей и получение незабываемых эмоций. Используя рельеф местности, ее авторы предусмотрели три внутренних двора-гостиных — каждый в своей особенной стилистике. Также гостям доступны многоуровневый променад площадью 1,5 га и модульные локации для отдыха.

Над дизайном внутренних помещений «Нескучного сада» будет работать международная студия «Сестры Сундуковы», имеющая в портфолио проекты в Лондоне, Париже и Дубае. Проект интерьеров гостиничного комплекса будет реализован в коллаборации со студией Ploschadka.

Хороший выбор локации, а также качественная проработка всех деталей делают «Нескучный сад» привлекательным как для отдыха, так и для инвестирования. Как отметила коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт, многие клиенты приобретают номера в гостиничном комплексе для получения дохода.

«Спрос на гостиницы и отели Сочи очень велик, и с каждым годом только увеличивается. Туристический поток на курорт растет, и мы видим большой интерес к "Нескучному саду" от клиентов со всей России. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и бизнес-туризма, что создает предпосылки для высокой заполняемости комплекса в любое время года, а также делает его ликвидным активом, позволяющим получать пассивный доход»,— прокомментировала Ольга Нарт.

Напомним, что в текущем году «Нескучный сад» одержал победу в престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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