Ярославский суд увеличил цену госконтракта из-за инфляции

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО «УМПРЭО» об увеличении стоимости государственного контракта на капитальный ремонт моста на 31,6 млн руб. Ответчиком по иску выступало ГКУ «Ярдорслужба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост через Юхоть

Фото: Правительство Ярославской области Мост через Юхоть

Фото: Правительство Ярославской области

Контракт на ремонт моста через реку Юхоть в Мышкинском районе на дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец был заключен в январе 2022 года на сумму 154,8 млн руб. Однако работы затянулись. По данным из реестра госконтрактов, заказчик трижды штрафовал подрядчика за просрочку исполнения.

ООО «УМПРЭО» заявило, что из-за роста цен на стройматериалы выполнить контракт невозможно, необходимо увеличить стоимость. Об этом подрядчик направлял письма заказчику, но просьбы не были удовлетворены. «Ярдорслужба» не возражала против пересмотра условий договора, но стороны не сошлись в размере повышения. Тогда компания обратилась в арбитражный суд.

Суд пришел к выводу, что увеличение стоимости должно рассчитываться по индексу-дефлятору, утвержденному Минэкономразвития РФ — 1,215.

«Таким образом, сумма увеличения цены в связи с существенным ростом на строительные материалы по государственному контракту составила 31 604 999,36 руб., в т.ч. НДС 20%»,— говорится в судебном решении.

Срок исполнения контракта истекает 30 декабря 2023 года, его суд не изменил.

Антон Голицын