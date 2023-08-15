Ковры и ковролин — новые жертвы курения

Хорошо известен вред от курения и пассивного курения. Но оказывается, этим дело не ограничивается. Если вы переезжаете в дом, где курили, или в кабинет курильщика (хотя сейчас такое случается редко) — смело выкидывайте ковер или ковролин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Связью ковров и курения занималась не просто лаборатория, а знаменитая на весь мир Национальная лаборатория им. Лоуренса Беркли в Калифорнии. Она подведомственна Министерству энергетики США, в ней работало (и работает) 11 лауреатов Нобелевской премии, в ней открыто или создано на циклотроне 15 химических элементов, а также обнаружен антипротон.

И вот здесь же сделали исследование, чтобы понять, содержит ли ковровое покрытие что-нибудь вредное для легких уже после того, как курильщик покинул помещение и в нем появились новые люди.

Выяснилось, что избавиться от веществ, содержащихся в табачном дыме и въевшихся в ковровое покрытие, или невозможно, или слишком дорого. Во всяком случае, генераторы озона, которыми обычно чистят такие вещи, не справляются. А вещества из ковра мигрируют в воздух, и это столь же вредный, но несколько иной тип загрязнения, чем «свежий» табачный дым.

Для эксперимента лаборатория купила (за копейки) старый, насквозь прокуренный ковер из бедного дома в предместье Сан-Диего. Для сравнения пришлось использовать напольное покрытие прямо в лаборатории — его без участия человека как следует прокурили.

Выяснилось, что большой разницы нет: и старый ковер, и новый ковролин примерно одинаково адсорбировали табачный дым, а затем отдавали его в несколько измененном виде обратно в атмосферу помещения.

Так что совет исследователей из знаменитой лаборатории: выкидывайте напольные покрытия после курильщиков!

На очереди ученых из Беркли — другие части интерьера: обивка мебели и гипсокартон, использующийся в перегородках.

Ольга Грибова, по материалам статьи