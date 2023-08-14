Правительство дало отрицательный отзыв на проект о запрете работы коллекторов

Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой снова внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий работу коллекторов в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство не поддержало проект.

Законопроект предлагает признать закон о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности утратившим силу. Этот закон запрещает коллекторам использовать шантаж и угрозы, однако, как указывают авторы законопроекта, жалобы на действия коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, все еще поступают.

Авторы инициативы полагают, что документ не только защитит интересы граждан в сложном финансовом положении, но и позволит большому числу людей «заняться производительным трудом».

Поправки вносили в Госдуму зимой этого года. Их не рассмотрели из-за отсутствия заключения правительства. Теперь правительство дало отрицательный отзыв. По его мнению, он «негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам».

Анастасия Ларина